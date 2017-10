Elodie Gossuin impressionne avec ses abdos en béton !

Une nouvelle saison de Danse avec les stars commencera le samedi 14 octobre ! Élodie Gossuin et ses adversaires enchaîneront les primes, au grand bonheur de millions de téléspectateurs. En attendant, l'ex-Miss France répète assidûment avec son partenaire, Christian Millette. Des séances d'entraînement en tenue de sport, au cours desquelles Élodie dévoile ses abdos en béton...

Jeudi 5 octobre, la belle blonde a en effet convié ses plus de 120 000 abonnés sur Instagram à une répétition. La star de 36 ans y a publié un selfie du danseur Christian Millette et d'elle. La Miss France 2001 et maman de 4 enfants (les jumeaux Jules et Rose, 9 ans, et Joséphine et Léonard, bientôt 4 ans) porte un débardeur rose remonté sous la poitrine, révélant son joli ventre plat.

Elle écrit en légende : "Un bec pour me faire pardonner #DALS #dals8 @cmillettedancer #OnVaYArriverMaisQuand???"