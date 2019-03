Élodie Gossuin jamais draguée sur les réseaux sociaux : "Je me sens périmée !"

Côté vie professionnelle, Élodie Gossuin est comblée. En parallèle de son rôle d'animatrice radio sur RFM, l'ancienne Miss France est aux commandes des Vacances préférées des Français sur 6ter. En parallèle, elle mène une vie familiale tranquille avec son mari Bertrand Lacherie et leurs deux paires de jumeaux, Jules et Rose (11 ans) et Joséphine et Léonard (5 ans). Lors d'une interview VNR avec Purepeople.com, la jolie blonde de 38 ans a fait quelques confidences sur sa vie privée...

En 2019, la drague sur les réseaux sociaux est devenue banale. La plupart des anciennes et actuelles reines de beauté reçoivent quotidiennement des centaines de messages d'amour. Ce n'est pas le cas d'Élodie Gossuin ! "La drague sur les réseaux sociaux, je ne connais pas. Je suis mariée depuis trop longtemps. C'est-à-dire comme on sait que je suis mariée, je ne me fais pas draguer et je ne drague pas", lance-t-elle. Et de poursuivre, amusée : "Donc moi quand on me parle des nouvelles applis à la mode, (...) je suis un peu vexée parce que j'ai l'impression d'être vraiment périmée. Donc je suis vénère en fait, grave vénère !"

Mais on le sait, les réseaux sociaux ne sont pas uniquement un lieu de bienveillance et d'amour. En effet, certains internautes profitent de l'anonymat du net pour attaquer les personnalités sur leur physique. Élodie Gossuin en a déjà fait les frais. "C'est facile, déplore-t-elle. Et je trouve ça dommage, que ce soit sur moi ou sur les autres." Autre point qui l'agace : les régimes post-grossesse. Elle qui a porté la vie deux fois et donné naissance à quatre enfants assure que "quand on vient d'être maman, on a autre chose à faire que de faire des régimes". "Moi j'ai retrouvé mon poids de forme deux bonnes années après chacune de mes grossesses. Il ne faut pas se prendre la tête", poursuit-elle.

Et quand elle est énervée, Élodie Gossuin peut compter sur la douceur de ses enfants. "Je suis plutôt une maman très cool. Alors il y a plein de bêtises qui me font rire et je ne devrais pas. Je suis un peu trop une maman copine", conclut-elle.

