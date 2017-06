Élodie Gossuin : "Ma principale lacune en tant que maman..."

Après deux ans de règne, en tant que Miss France puis Miss Europe, un passage à la télé et deux grossesses, Elodie Gossuin est de retour sur le devant de la scène. La pétillante blonde de 36 ans assure tous les matins à 6h Le Meilleur des Réveils avec Albert Spano sur RFM.

En conséquence de quoi, l'ancienne protégée de Geneviève de Fontenay se réveille tous les matins à 4 heures pour prendre la route en direction de Paris, elle qui habite à 100 kilomètres de la capitale. Dans l'idéal, et une fois ses obligations professionnelles achevées, la femme de Bertrand Lacherie rentre chez elle pour déjeuner avec son mari et leurs quatre enfants : les jumeaux Rose et Jules (9 ans), et les jumeaux Joséphine et Léonard (3 ans).

Un emploi du temps qui lui permet, si elle n'a pas d'autres engagements à tenir, de raccompagner ses petits à l'école et de retourner les chercher, après une petite sieste. "Je suis une maman imparfaite mais bien meilleure pour mes enfants, reconnait l'ancienne maman perfectionniste qui a trouvé une nouvelle source d'épanouissement à la radio", en plus de sa grande et heureuse famille.

Si elle parvient à jongler entre ses enfants et sa carrière, c'est aussi grâce à l'implication de son mari. "J'ai pleinement conscience de ce que cela implique au quotidien, 4 enfants. Ils ont la chance d'avoir un super papa, très présent qui me laisse la possibilité de travailler. C'est un papa qui peut être protecteur et rugir d'autorité, qu'il incarne aux yeux de nos enfants et heureusement car je suis plutôt une mère laxiste. D'ailleurs, quand je suis seule avec les enfants, ils en abusent terriblement", a-t-elle expliqué aux journalistes de Nouvelles Questions de Femmes.

Pas question donc, pour l'instant, de compliquer les choses avec un bébé supplémentaire. "Biologiquement, c'est possible mais je pense que nous avons donné. Nous venons juste de retrouver une certaine forme de liberté. Je suis heureuse de me dire que j'ai offert à mes enfants la chance et le bonheur d'avoir un papa au quotidien. Ma principale lacune est de ne pas leur donner de maman le matin...", avoue-t-elle avec une once de culpabilité.

"L'été je refuse toute proposition de travail ! Les deux mois sont dédiés à ma famille. Nous allons dans les Landes avec les enfants, nos chiens, ma soeur, mon mère, mes parents et nous nous enfermons dans une sorte de cocon familial hermétique", a-t-elle déclaré. L'occasion de décompresser un peu avant la rentrée, date à laquelle elle retrouvera sa place à côté de "son mec du matin" Albert Spano, pour le plus grand plaisir de ses fans.

Coline Chavaroche