Élodie Gossuin, maman câline avec ses quatre jumeaux endormis...

Élodie Gossuin est toujours aux petits soins pour ses enfants !

Proche de ses fans sur ses réseaux sociaux, l'heureuse maman de deux paires de jumeaux, Jules et Rose (10 ans) ainsi que Joséphine et Léonard (5 ans), fruits de son mariage avec le beau Bertrand Lacherie, n'hésite jamais à l'envie de partager des instants de vie câlins dès qu'une occasion se présente.

Mardi 12 novembre 2018, notre sublime blonde de 37 ans a ainsi publié un nouveau cliché Instagram mettant en scène ses enfants, dont elle est si fière. Ses aînés apparaissent assoupis contre ses épaules et ses cadets allongés sur ses jambes à l'occasion d'une petite sieste collective au chaud, autour d'un canapé. "Quoi de plus doux qu'un câlin en famille après un bon chocolat chaud ! Partage de ma vision de la douceur", a-t-elle légendé non sans indiquer qu'il s'agissait d'un post sponsorisé pour une marque de lessive...

"Quelle jolie photo !! Pleine d'amour !", "Vous êtes superbes", "Cette photo est juste magnifique. Quelle douceur et tout cet amour !", "Tu as raison, il n'y a rien de mieux que les câlins de ses enfants... C'est le goûter parfait pour moi !!!", pouvait-on lire dès les premières réactions à cette publication.

Une chose est sûre, cet instant de répit familial a permis à l'ex-Miss France et Miss Europe 2001 de souffler un peu ! Pour rappel, Élodie Gossuin a un quotidien bien rempli. Entre sa vie d'animatrice radio sur RFM, ses projets avec 6ter et ses quatre enfants à élever, la belle blonde est une femme très occupée ! Heureusement, elle sait qu'elle peut compter sur Bertrand pour l'épauler.