Élodie Gossuin maman comblée : Tendre et rare photo de sa fille Joséphine

Élodie Gossuin, 37 ans, est l'heureuse et fière maman de deux paires de jumeaux : Jules et Rose (10 ans) et Léonard et Joséphine (4 ans). Sur les réseaux sociaux, l'animatrice radio partage de temps à autre de tendres et rares photos en famille. Elle a ainsi récemment publié un cliché de Joséphine.

Sur la photo, la fillette apparaît en T-shirt blanc, chevelure blonde lâchée et visage caché par les branches d'un cerisier. "Direct consommateurs #ChezMamieCherry Bon dej, bon dimanche les choux", a écrit Élodie Gossuin en légende de ce joli cliché souvenir d'un dimanche en famille chez les grands-parents de ses enfants.