Élodie Gossuin : Maman complice et hilare avec ses deux paires de jumeaux

Mercredi 27 février 2019, Élodie Gossuin a gâté ses abonnés sur Instagram en dévoilant un nouveau cliché de sa "petite" famille !

En effet, l'heureuse maman de deux paires de jumeaux, Jules et Rose (11 ans) ainsi que Joséphine et Léonard (5 ans), fruits de ses amours avec Bertrand Lacherie, a décidé de poster un cliché sur lequel on la voit en plein fou-rire entourée de ses quatre beaux enfants en train de lui réclamer un câlin. "Parce que quand t'es maman et que t'essaies de faire une photo seule, c'est comme espérer aller en solitaire aux toilettes. Tu rêves ! #viedemaman #tribu", a écrit Élodie Gossuin, très amusée, en légende de son cliché familial.

Quelques jours plus tôt, la sublime blonde de 38 ans, ex-Miss France et ex-Miss Europe 2001, enchaînait les publications Instagram mettant en scène ses enfants heureux à Marrakech. Entre balades en famille et activités équestres (avec des chevaux en peluche !), la joyeuse tribu semblait passer de très agréables moments qui resteront gravés longtemps dans leur mémoire.

Côté carrière, Élodie Gossuin continue d'animer les matinales de RFM dans Le Meilleur des réveils et, à la télé, le public peut la retrouver sur la chaîne 6ter où elle est à la tête du programme Familles extraordinaires. Une femme très occupée...