Elodie Gossuin, maman "imparfaite" de 4 enfants: "Je ne prends pas soin de moi"

A l'automne prochain, Elodie Gossuin aura du pain sur la planche. Entre sa participation à la 8e saison de Danse avec les stars sur TF1, son implication quotidienne dans la matinale de RFM et la promotion de son livre Miss Maman (chez La Martinière), la populaire ex-Miss France 2001 elle-même maman de deux paires de jumeaux (Jules et Rose, 9 ans, et Joséphine et Léonard, bientôt 4 ans) ne va pas chômer.

En attendant de se jeter à corps perdu dans ce tourbillon médiatique qui devrait l'éloigner temporairement des siens, Elodie Gossuin (36 ans) a tout de même accepté de parler de son rôle de mère et de sa forme physique lors d'un entretien avec nos confrères de TV Magazine.

Concernant l'élaboration de son livre de conseils aux mamans, l'ex-reine de beauté a statué du haut de son expérience : "Je voulais raconter la réalité de nos vies de maman en m'éloignant des guides façon mode d'emploi qui nous disent comment être une bonne mère. Je revendique le droit d'être imparfaite. J'avais pris des notes il y a dix ans, lors de ma première grossesse. Je me disais que cela ne se reproduirait peut-être pas. J'ai mis ces notes dans une boîte pour mes enfants. Et puis, je suis tombée enceinte une seconde fois. Ma meilleure amie m'a dit que ce serait dommage de ne pas partager mon expérience avec d'autres mamans. J'ai donc retravaillé la base (...) Je suis fière de ce livre car il n'a pas été fait par quelqu'un d'autre, il est authentique."

Ensuite, c'est alors qu'elle évoquait sa participation à DALS8 que l'épouse de Bertrand Lacherie a avoué qu'elle ne prenait plus vraiment le temps de faire attention à sa forme physique depuis qu'elle est maman. "Je ne fais plus de sport, je ne prends pas soin de moi, c'est aussi pour faire égoïstement quelque chose pour moi que j'ai accepté de participer. J'aime la valeur de dépassement de soi et l'esprit de famille de l'émission", a-t-elle avoué.

Bonne chance à elle !