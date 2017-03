Élodie Gossuin maman de deux paires de jumeaux : "C'est très difficile à gérer"

Pas toujours facile pour une femme de concilier vie professionnelle et vie de famille. La pétillante Élodie Gossuin a d'autant plus de mérite qu'outre sa matinale sur RFM et son émission Un chef à l'oreille, elle doit de s'occuper de quatre petits enfants !

L'ex-Miss France, mariée depuis dix ans, a eu deux paires de jumeaux avec son mari Bertrand Lacherie : Jules et Rose (9 ans), puis Joséphine et Léonard (3 ans). Sans surprise, ce n'est pas de tout repos pour la jolie blonde de 36 ans.

"C'est très difficile à gérer, surtout la première année. Côté organisation et fatigue, tout est démultiplié. Mais je rassure les futurs parents de jumeaux, avec l'expérience, on apprend à gagner du temps, car les enfants font les mêmes choses en même temps, les maladies comme les repas. Et parce qu'ils ont toujours leur meilleur ami avec eux, ils ont moins besoin de notre présence pour jouer. Quand ils sont nés, ils se donnaient la main dans le berceau, c'était génial", s'est-elle souvenue lors d'un entretien avec les journalistes du magazine Nous Deux, en kiosques ce mardi 21 mars.

Heureusement, l'ancienne reine de beauté devenue chroniqueuse et qui siège aussi au conseil régional de Picardie peut compter sur le soutien de son amoureux. "Bertrand est un peu mon jumeau. C'est vraiment la personne la plus bienveillante et généreuse que je connaisse. Lorsque je vois ses qualités humaines, je me dis souvent que je ne le mérite pas. Il fait toujours passer sa femme et ses enfants avant lui. Petite, je n'imaginais pas que l'amour de ma vie serait non seulement le prince charmant mais aussi le père idéal. Avec les enfants, il sait incarner le complice de jeu mais aussi l'autorité. Moi, je suis plutôt la bonne copine. Mais une chose est sûre, les enfants sont notre priorité. Nous ne nous verrions pas partir en vacances sans eux", a-t-elle conclu.

