Élodie Gossuin maman épanouie : Moment complice avec son aînée Rose

Une jolie photo qui n'a pas manqué d'attendrir les internautes, comme le prouvent les commentaires suivants : "Sublimes toutes les deux", "Vous êtes magnifiques, telle mère telle fille", "Une jolie Miss donne toujours une jolie mini Miss", "Une maman et sa fille, c'est tellement fort et beau", "Adorable le duo, beau et tendre."

Il y a une dizaine de jours, Élodie Gossuin avait déjà conquis ses fans en publiant une jolie photo de son mari Bertrand Lacherie accompagné de leurs quatre enfants. Sur le sable et de dos, la petite tribu avait fait sensation sur Instagram.