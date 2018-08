Elodie Gossuin, maman et épouse heureuse avec Joséphine et Bertrand

Élodie Gossuin a eu une pensée pour ses abonnés Instagram ce 18 août 2018.

Notre ex-Miss France et ex-Miss Europe 2001 a dévoilé une photo personnelle, en noir et blanc, sur laquelle on peut la voir sur une plage de sable fin, à l'aise dans les bras de son mari Bertrand Lacherie, tandis que leur petite Joséphine (5 ans) les rejoint avec le sourire. "1/2 tribu", a indiqué Elodie Gossuin (37 ans) en légende du cliché. "1/2 tribu", car il manque bien entendu le frère jumeau de Joséphine, Léonard, mais aussi sa grande soeur et son grand frère Rose et Jules (10 ans).

Évidemment, nombreux ont été les internautes séduits à avoir pris le temps de commenter le cliché familial en petit comité ! "Très jolie photo, vous êtes superbes, profite bien de ta dernière semaine de vacances", "Elle est magnifique ta fille !", "Très belle photo de famille Elodie !", pouvait-on lire parmi les premières réactions.

Il y a une semaine, ce n'était pas complice en famille mais topless avec un bas de bikini La Petite sirène qu'Élodie Gossuin faisait déjà sensation sur Instagram pendant ses vacances familiales. Un cliché inattendu qui avait reçu plus de 10 000 likes !