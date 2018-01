Élodie Gossuin, maman fière au Maroc : Ses jumeaux gâtés pour la nouvelle année

Après avoir fêté Noël en France, Élodie Gossuin (37 ans) a décidé d'emmener toute sa petite tribu au Maroc afin de terminer l'année 2017 en beauté.

Notre ex-Miss France et ex-Miss Europe 2001, maman des jumeaux Jules et Rose (10 ans) et Joséphine et Léonard (4 ans), tous les quatre fruits de ses amours avec Bertrand Lacherie, a en effet décidé de profiter des températures clémentes d'El Jadida pour dire au revoir à l'année écoulée. La jolie trentenaire que l'on a adoré suivre dans Danse avec les stars 8 sur TF1 a d'ailleurs envoyé de nombreuses cartes postales à ses abonnés sur Instagram afin qu'ils puissent suivre ses aventures en direct !

Karting, balade à cheval en bord de mer, matinée yoga, moment câlin avec des chevreaux... La famille Gossuin-Lacherie ne s'est vraisemblablement pas beaucoup ennuyée lors de leur séjour au sein du complexe Mazagan Beach & Golf Resort.

"Merci 2017", a notamment commenté Élodie Gossuin en légende d'un cliché montrant la joyeuse troupe en pleine sortie à dos de dromadaire. "Tu es vraiment un exemple et un modèle pour moi. Un exemple de mère de famille, de femme active accomplie, wahoo respect", "Très sympa ce joli moment en famille. Merci pour le partage belles fêtes de fin d'année", "Vous transmettez une image de maman au top, d'une famille heureuse et parfaitement équilibrée, et vous transpirez de sincérité. Vraiment restez comme vous êtes", pouvait-on lire dès les premières réactions à cette publication.