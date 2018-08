Elodie Gossuin, maman "folle" en maillot de bain avec sa petite Joséphine

Élodie Gossuin a partagé de nouveaux clichés débordants de bonheur le 22 août 2018.

Sur Instagram, notre ex-Miss France et Miss Europe 2001 a dévoilé deux photos personnelles sur lesquelles on peut la voir sur une plage de sable fin en train de s'amuser et de profiter du beau temps avec sa petite Joséphine (5 ans). "FOLLES #demèreenfille", a indiqué Elodie Gossuin (37 ans) en légende du premier cliché sur lequel on la voit porter sa princesse sur ses épaules et "Maman est folle", sous le second les montrant en train de sautiller dans l'eau. Si le tandem semblait passer un moment exquis, il manquait bien entendu le frère jumeau de Joséphine, Léonard, mais aussi sa grande soeur et son grand frère Rose et Jules (10 ans) pour que le bonheur soit complet.

Évidemment, nombreux ont été les internautes séduits à avoir pris le temps de commenter ces photos mère et fille ! "Maman est tout sauf folle : elle à tout compris au contraire ! Bravo pour cet esprit de famille et de partage, la famille avant tout. C'est ce que j'aime chez vous", "Cette jolie photo représente la joie de vivre en famille. Vous êtes extra... Quelle maman merveilleuse", "C'est super sympa d'avoir une maman qui fait un peu la folle...", pouvait-on lire parmi les premières réactions.

La veille, ce n'était pas complice avec ses quatre enfants mais blottie contre son mari Bertrand Lacherie qu'Élodie Gossuin faisait déjà sensation pendant ses vacances familiales. Une photo qui avait reçu plus de 10 000 likes tant le couple, marié depuis douze ans, est populaire !