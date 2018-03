Elodie Gossuin, maman heureuse au Palais Garnier face à Sylvie Tellier, enceinte

Vendredi 9 mars 2018, Disneyland Paris transportait la magie de son parc à thème bien loin de ses murs habituels de Marne-la-Vallée.

En effet, afin de promouvoir son Festival pirates et princesses qui débutera le 31 mars, Mickey et ses amis ont décidé d'investir le Palais Garnier au coeur de Paris le temps d'une soirée et de proposer un gala unique et inoubliable à quelques privilégiés. Parmi eux, la famille Miss France venue en prendre plein les yeux !

En tant que grands fans de l'univers Disney, Elodie Gossuin (Miss France et Miss Europe 2001) et son prince charmant Bertrand Lacherie ne pouvaient évidemment pas manquer l'événement. Venus avec leurs deux paires de jumeaux, Jules et Rose (10 ans) et Joséphine et Léonard (4 ans), Elodie et Bertrand ne se sont pas fait prier pour prendre la pose avec le Capitaine Crochet ou encore Cendrillon sous les dorures de l'opéra. Comment manquer une telle occasion !

Sur place, Elodie Gossuin a également pu saluer notre reine de beauté 2018, Maëva Coucke. Cette dernière, magnifiquement habillée dans une longue robe aux accents dorés, n'avait d'ailleurs rien à envier aux princesses qui l'entouraient ce soir-là. Sylvie Tellier, la directrice générale de la société Miss France actuellement enceinte de son 3e enfant, magnifique dans sa longue robe rouge, était également présente pour profiter du spectacle féerique.

Le Festival pirates et princesses est proposé du 31 mars au 31 mai 2018 à Disneyland Paris dans le cadre du 25e anniversaire du parc. Un événement à ne rater sous aucun prétexte !