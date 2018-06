Élodie Gossuin, maman nostalgique de sa silhouette de Miss ? Elle s'en amuse...

Élodie Gossuin serait-elle nostalgique de sa condition physique lorsqu'elle était une reine de beauté ?

Jeudi 14 juin 2018, l'ex-Miss France et ex-Miss Europe 2001 a publié sur son compte Instagram une photo d'elle datant du début de millénaire. D'humeur taquine envers elle-même, la maman de deux paires de jumeaux, Jules et Rose (10 ans) ainsi que Joséphine et Léonard (4 ans), fruits de son mariage avec le beau Bertrand Lacherie, a indiqué avec humour en commentaire du cliché vintage sur lequel on la revoit en maillot de bain une-pièce avec son écharpe : "Merci mais je viens de manger KFC !"

"Tu étais et tu es toujours magnifique, tu as eu 4 enfants... Mais tu es restée superbe avec, en plus, des petits amours à chérir", "Tellement belle et tu n'as pas changé", "Et dire que tu as encore la même corps maintenant... Tu n'as vraiment pas du tout changé miss maman", pouvait-on lire dès les premières réactions à cette publication.

Une chose est sûre, à 37 ans, Élodie Gossuin est une femme on ne peut plus occupée qui n'a peut-être pas autant de temps qu'elle le souhaiterait pour travailler sa silhouette. Entre sa vie d'animatrice radio sur RFM, ses projets avec France 2 et ses quatre enfants à élever, la belle blonde a un emploi du temps millimétré ! Heureusement, elle sait qu'elle peut compter sur son mari Bertrand pour l'épauler quoi qu'il arrive.