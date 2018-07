Élodie Gossuin plébiscitée par les Français : L'ex-Miss France "très honorée"

Fin juin dernier, un sondage mené par l'institut OpinionWay a établi le classement des ex-Miss France qui avaient le mieux réussi leur carrière après leur règne selon les Français. Sans réelle surprise, la délicieuse Élodie Gossuin (37 ans) a littéralement écrasé la concurrence et prouve une nouvelle fois son incroyable popularité.

Interrogée par nos confrères de TV Magazine sur cette première place dans le coeur des Français, la maman des jumeaux Jules et Rose (10 ans et demi) et Joséphine et Léonard (4 ans et demi) qui officie chaque matin dans la matinale de RFM Radio a statué : "C'est très flatteur ! Je suis honorée, d'autant que ça vient du grand public." Et l'épouse de Bertrand Lacherie d'ajouter à propos du tremplin qu'est l'élection de Miss France : "Être Miss est un plus, mais pas un métier ! C'est un accélérateur pour comprendre plus vite ce qui nous correspond pleinement et comment s'y affirmer. (...) J'ai eu la révélation de la radio puisque j'y ai d'abord été très souvent invitée. Puis, au fur et à mesure, j'ai animé des chroniques et j'ai rencontré mes trois modèles : Bruno Guillon, Sébastien Cauet et Manu Levy. Et soudain j'ai su que je voulais devenir Manu Levy !"

Concernant le classement, on retrouve à la 9e place ex-aequo Malika Ménard, Nathalie Marquay, Linda Hardy et Valérie Pascal (chacune 2%), à la sixième place ex-aequo Camille Cerf, Valérie Bègue et Mareva Galanter avec 3%, à la 5e place Laury Thilleman et ses 5% des voix, à la 4e place Iris Mittenaere avec 7% des votes exprimés, à la 3e place Sonia Rolland (9%) et à la deuxième place Sophie Thalmann (10%). À titre de comparaison, Élodie Gossuin a recueilli 37% ! "Vous remarquerez que les Miss du trio de tête ne sont pas les plus récentes, ça me semble logique (...) Dans quelques années les rôles s'inverseront. Malika, Laury, Valérie, Iris ou Camille seront en tête", a également analysé Élodie.