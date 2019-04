Élodie Gossuin s'éclate avec ses quatre enfants au Futuroscope

Un samedi de plaisirs et de sensations. Voilà le programme des quelques privilégiés invités par le Futuroscope pour le lancement de sa nouvelle zone dédiée aux enfants. Parmi ceux qui ont pu découvrir Futuropolis, il fallait compter sur Élodie Gossuin ou Tonya Kinzinger.

L'ancienne Miss France, devenue animatrice télé et radio, était ravie de pouvoir prendre du bon temps. Élodie Gossuin, qui a été choisie pour être la marraine de cette nouvelle zone, avait ainsi fait le déplacement avec son mari le mannequin Bertrand Lacherie, ainsi que leurs deux paires de jumeaux : les plus jeunes, Joséphine et Léonard (5 ans), et les aînés, Jules et Rose (11 ans). L'actrice Tonya Kinzinger, que l'on retrouve dans la série Un si grand soleil, a aussi passé un très bon moment en venant, chose rare, avec son fils Sacha (16 ans). De son fils, né de son mariage avec Bernard Lignon, elle en disait le plus grand pour le site Femina, il y a quatre ans. "Sacha est mon bijou, mon jardin secret, beaucoup trop jeune pour être exposé au show-biz. C'est à lui de trouver sa voie. C'est un excellent pianiste, il aime les arts, mais cela ne l'oblige pas à en faire son métier", confiait-elle.

Lors de la photo de famille, on a pu également voir l'actrice Anne Caillon, le chanteur et comédien David Ban, Maxime l'Aventurier (Koh-Lanta), Farida (Coup d'food), Olivier Héral (directeur artistique), Rodolphe Bouin (directeur du parc Futuroscope), Élodie Arnaud (directrice de projet), François Fassier (directeur des opérations de la Compagnie des Alpes), Claude Eidelstein (de la mairie de Chasseneuil du Poitou) Simon Regnard (un petit magicien vu sur Gulli) et la jeune actrice Levanah Solomon...

"Avec 21 jeux et attractions répartis sur 3 hectares, cette mini-cité concentre sur un mode ludique toutes les envies des enfants et tous les métiers qu'ils rêveraient d'exercer dans le futur. (...) Futuropolis s'inscrit dans une démarche de respect de l'environnement, elle est le lieu d'un futur durable. Les végétaux sont peu consommateurs d'eau, les engins de transports sont écologiques et propres, le tri sélectif est pratiqué, les déchets recyclés. Les eaux circulent en circuit fermé et les fumeurs sont priés de respecter l'engagement de la ville en faveur d'une atmosphère saine, comme le rêvent les enfants et les héros de Futuropolis", détaille le Futuroscope.

Le parc propose donc déjà une nouveauté alors qu'il a présenté l'an dernier une nouvelle attraction : Sébastien Loeb Racing Xperience. Mais, en face, la concurrence est rude. Le parc Astérix vient de rouvrir ses portes et Disneyland Paris prépare doucement, mais sûrement la construction de trois nouveaux espaces autour de Marvel, Star Wars et La Reine des neiges.

