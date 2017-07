Elodie Gossuin, sa déclaration d'amour à Bertrand pour leurs 11 ans de mariage

Le 1er juin 2006, Elodie Gossuin (ex-Miss France et Miss Europe 2001) épousait Bertrand Lacherie à l'église Saint-Jacques de Compiègne. Onze ans plus tard, la maman des jumeaux Jules et Rose (9 ans) et Joséphine et Léonard (3 ans et demi) semble amoureuse comme au premier jour !

En effet, sur son compte Instagram très suivi, Elodie a publié une véritable déclaration d'amour à son compagnon ce 1er juillet 2017 en légende d'un cliché en noir et blanc datant du jour de leur union. "11 ans. Le corail c'est sympa mais vivement le diamant @BertrandLacherie Même pas peur d'abord, avec toi vieillir c'est rajeunir !", a-t-elle écrit.

Bien évidemment, cette sortie très romantique a fait sensation auprès des admirateurs de l'animatrice de la matinale Le Meilleur des réveils sur RFM. "Tout ce qu'il y a de plus beau, le véritable amour. Je te souhaite qu'il soit éternel. Joyeux anniversaire de mariage", "Un joli couple et une superbe famille", "Vous êtes vraiment une jolie famille, je vous souhaite encore plein d'années de bonheur", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Récemment interrogée par le magazine Nouvelles questions de femmes, Elodie Gossuin n'avait déjà pas manqué de dire à quel point vivre avec Bertrand, un papa poule hors pair, était une chance de tous les jours. "J'ai pleinement conscience de ce que cela implique au quotidien, 4 enfants. Ils ont la chance d'avoir un super papa, très présent qui me laisse la possibilité de travailler. C'est un papa qui peut être protecteur et rugir d'autorité, qu'il incarne aux yeux de nos enfants et heureusement car je suis plutôt une mère laxiste. D'ailleurs, quand je suis seule avec les enfants, ils en abusent terriblement", expliquait-elle.