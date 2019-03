Élodie Gossuin, sans détour sur son mari Bertrand : "On s'engueule"

Déjà douze ans qu'Élodie Gossuin et son mari Bertrand Lacherie filent le parfait amour. L'ex-Miss France a épousé l'ancien mannequin le 1er juillet 2006 et, depuis, ils ne se sont plus quittés. Ensemble, ils sont devenus parents de deux paires de jumeaux, Jules et Rose (11 ans), ainsi que Joséphine et Léonard (5 ans). Pour Purepeople.com, la belle blonde de 38 ans révèle le secret de la solidité de son couple.

Pour Élodie Gossuin, le plus important est que Bertrand Lacherie n'est pas "que [son] mari". "C'est mon confident, c'est aussi mon meilleur ami, c'est le père de mes enfants évidemment, poursuit l'animatrice des Vacances préférées des Français sur 6ter. C'est aussi mon autre, mon double, mon jumeau." Entre les deux amoureux, "la confiance est absolue".

Mais tout n'est pas toujours rose à la maison. Élodie Gossuin précise qu'une autre partie du secret réside dans "le fait de connaître des hauts et des bas". "Je pense qu'en fait, un couple, c'est ça. À partir du moment où on ne s'engueule plus, qu'on ne se parle plus, c'est que ça ne va plus, lance-t-elle. Nous, on se parle et on s'engueule. Du coup, on se réconcilie souvent aussi. C'est peut-être ça !" Les voilà les clés de leur bonheur !

Rappelons qu'Élodie Gossuin est tous les jeudis dès 21h sur 6ter aux commandes des Vacances préférées des Français !

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.