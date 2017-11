Élodie Gossuin se moque de Christian Millette : Elle dévoile une photo collector

Samedi 25 novembre, Camille Lacourt a été éliminé de Danse avec les stars 8 pour le plus grand bonheur d'Élodie Gossuin. La candidate, pourtant en difficulté dans la compétition, poursuit donc l'aventure avec son partenaire Christian Millette. Heureuse, l'ex-Miss France a posté lundi 27 novembre une photo qu'elle aurait peut-être dû garder secrète...

Entre la mère de famille et le danseur canadien s'est installée une belle amitié qui rime parfois avec taquinerie et douce moquerie. La preuve encore hier avec un cliché collector de Christian Millette publié par Élodie Gossuin. La jeune femme de 36 ans a dévoilé à ses 161 000 abonnés un montage d'une photo de son binôme aujourd'hui et d'une autre de lui à l'adolescence. Et dire, en découvrant l'image, que l'artiste a connu l'âge ingrat est un euphémisme. Boutons sur le front, sourire qui laisse entrevoir une dentition imparfaite, sourcils très fournis et surtout air ahuri... le Québécois n'est clairement pas à son avantage. "Y a du dossier à Montréal", se moque sa partenaire.