Elodie Gossuin se prend pour Pamela Anderson, sans "les airbags rouges"

Élodie Gossuin n'en finit plus de séduire ses followers. La jolie Miss France 2001 profite de jolies vacances en famille au Maroc. Jules et Rose (11 ans), Joséphine et Léonard (5 ans) et son mari Bertrand Lacherie l'accompagnent et s'amusent avec elle à se mettre en scène sur des photos postées sur Instagram. Celle dévoilée le vendredi 22 février a été très appréciée.

Et pour cause, la femme de 38 ans s'est glissée dans la peau de Pamela Anderson version Alerte à Malibu. Comment ? En publiant une photo d'elle moulée dans un maillot une pièce et en prenant la pose à un poste de sauvetage, avec la fameuse bouée rouge à la main.

Seul hic, Élodie Gossuin n'avait pas un maillot rouge mais un maillot bleu qui, selon les hashtags utilisés dans la légende du cliché, serait celui porté par les candidates à l'élection Miss France 2014.