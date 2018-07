Elodie Gossuin "sexy mama" divine en maillot de bain à New York, son mari adore

Elodie Gossuin se souviendra longtemps de la célébration de ses douze ans de mariage avec Bertrand Lacherie.

En effet, à cette occasion, son chéri lui a préparé un voyage à New York, une destination de rêve pour l'ex-Miss France et Miss Europe 2001 de 37 ans qui ne s'était jamais rendue dans la Grosse Pomme jusque-là.

Ce 7 juillet 2018, la maman des jumeaux Jules et Rose (10 ans) et Joséphine et Léonard (4 ans et demi) a une nouvelle fois donné de ses nouvelles sur Instagram en prenant la pose de dos en maillot de bain blanc, sexy et classy face à l'Empire State Building. "Concrete jungle where dreams are made of, there's nothing you can't do", a-t-elle écrit en légende de sa publication, en citant le tube Empire State Of Mind d'Alicia Keys et Jay-Z.

Evidemment, le cliché a beaucoup plu à ses nombreux abonnés. "Une très belle vue, le premier plan est très intéressant", "Tu es superbe ma belle", "Comment ce magnifique corps a-t-il mis au monde quatre enfants et peut être encore aussi splendide.... vous êtes sublime !", pouvait-on lire parmi les premières réactions. Il était également possible de voir un commentaire de son mari Bertrand en anglais. "Sexy mama ! Aimerais-tu te marier encore et encore et encore... Je suis dans la chambre 1505 si tu veux... <3<3<3", a-t-il écrit très coquin.

Un anniversaire de mariage et une complicité qui font clairement rêver...