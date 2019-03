Élodie Gossuin, son quotidien "normal" au village : "Ma vie n'est pas luxueuse"

Sur les réseaux sociaux, Élodie Gossuin est parfois confrontée à certains commentaires pas toujours très agréables à lire. Parfois, quelques internautes fantasment sur son niveau de vie et l'imaginent milliardaire. Auprès de Purepeople.com, l'animatrice de 38 ans fait le point.

"Pour vous dire la vérité, très souvent, j'ai des commentaires (...) disant : 'Quand on a une ribambelle de nounous à la maison, qu'on a ce niveau de vie, qu'on travaille dans ce milieu-là, c'est facile d'avoir plein d'enfants.' Et ça, c'est vrai que c'est des a priori qui peuvent persister un petit peu...", lance d'abord cette maman de deux paires de jumeaux, Jules et Rose (11 ans) et Joséphine et Léonard (5 ans). Et de se justifier : "Moi, je vis dans un tout petit village, celui dans lequel j'ai grandi. Je fais mes courses au supermarché du coin, je n'ai pas de nounou. Si je suis en galère, j'appelle ma mère et, quand je ne suis pas là, c'est mon mari qui s'occupe de ses enfants, de nos enfants."

Finalement, l'ex-Miss France désormais animatrice sur 6ter explique avoir "juste l'impression d'avoir la même vie que [ses] copines" qu'elle fréquente depuis le collège et le lycée. "Je dis ça parce que, souvent, on a une image un peu erronée du milieu dans lequel j'évolue parce que certains ont un autre niveau de vie ou une autre façon de vivre, lance la jolie blonde. Mais je peux vous assurer que je travaille souvent jusqu'à 16 heures par jour."

En bref, Élodie Gossuin assure qu'avec son mari Bertrand Lacherie et leurs quatre enfants, elle a "une vie tout à fait normale". "On vit au milieu de la nature (...). Quand je rentre chez moi, je mets mes bottes en caoutchouc pour aller nourrir mes poules, je suis dans la boue", confie-t-elle. Et de conclure : "De toute façon, notre vie n'est pas luxueuse, c'est juste que je fais ce qui m'éclate !"

