Élodie Gossuin, sublime pour sa rentrée : L'ex-Miss débarque sur 6ter

Élodie Gossuin (37 ans) a du pain sur la planche !

Après un été riche en amour et en détente en famille, la maman des jumeaux Jules et Rose (10 ans) et Léonard et Joséphine (bientôt 5 ans) a repris le chemin des matinales sur RFM en cette fin de mois d'août 2018... mais ce n'est pas tout ! En effet, la sublime épouse de Bertrand Lacherie ne se cantonne pas à la radio et a accepté de présenter plusieurs magazines sur 6ter, la chaîne du groupe M6.

Dans quelques semaines, les téléspectateurs de 6ter pourront donc retrouver notre ex-Miss France et ex-Miss Europe 2001 à la tête de l'hebdomadaire Familles extraordinaires (CProductions), un programme qui met en lumière des familles avec une singularité, mais aussi dans l'hebdomadaire Les Vacances préférées des Français (CProductions), un rendez-vous durant lequel Élodie Gossuin nous emmènera à la découverte des lieux emblématiques des séjours en famille en France. "Cette arrivée marque la volonté de 6ter de continuer à renforcer ses productions originales et ses figures d'incarnation, en cohérence avec le positionnement familial de la chaîne", peut-on lire dans un communiqué de la chaîne.

Lundi 27 août 2018, les abonnés d'Élodie Gossuin sur Instagram pouvaient d'ailleurs constater que la belle blonde avait débuté ses tournages alors qu'elle prenait la pose, très en beauté, au Jardin d'acclimatation à Paris. On a hâte de découvrir le résultat !