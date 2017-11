Elodie Gossuin vue par son mari : "Elle ne se sent pas fatale mais pour moi..."

Au casting de la septième saison de Danse avec les stars, Elodie Gossuin n'a pas le temps de voir les journées passer. Entre l'animation de la matinale de RFM, les entraînements et les répétitions et sa vie de maman, Miss France 2001 n'a pas une seconde à elle. Mais qu'importe, cette vie à 100 à l'heure elle l'adore.

Ce quotidien ultra-rempli ne serait possible sans un élément-clé : son mari Bertrand Lacherie qui a fait le choix d'endosser le rôle de père au foyer. Mariée depuis 2006 au père de ses quatre enfants, Jules et Rose qui fêteront leur dixième anniversaire le mois prochain et Joséphine et Léonard, 4 ans depuis un mois, Elodie Gossuin l'aime toujours plus fort au fil des années. "Les épreuves de la vie, nos quatre enfants ont renforcé notre couple", confie la work addict de 36 ans dans le nouveau numéro de Gala dont elle fait la couverture en famille. Cet amour fidèle, Bertrand Lacherie le lui rend bien.

Auparavant mannequin, le charmant papa a mis sa carrière entre parenthèses pour se consacrer à ses enfants, sans aucune honte. Si Elodie Gossuin doute parfois, notamment de son physique qu'elle a du mal à apprivoiser, la jolie blonde peut compter sur son époux pour lui redonner confiance en elle. "Elle ne se sent pas fatale, mais pour moi, elle l'est. Dès le premier regard, et même habillée comme un sac à patates, elle continue de l'être. C'est la femme que j'aime. Celle avec laquelle je savais que je me marierai et aurait des enfants", confie avec tendresse Bertrand Lacherie à Gala.

Bien évidemment que gérer quatre enfants au quotidien est "une gestion un peu compliquée", mais avoir deux fois des jumeaux est pour lui un "cadeau du ciel". Le papa comblé ne pourrait plus se passer des "gros câlins du dimanche matin", pour lesquels ils ont acheté tout spécialement un grand lit. Si Bertrand Lacherie pourrait envisager inverser les rôles avec Elodie Gossuin, il se veut aussi lucide : "Il ne faut pas se mentir, je n'aurai pas les mêmes possibilités de revenus."

Heureux dans la position de l'homme au foyer, Bertrand Lacherie que sa vie atypique entraîne son lot de commentaires. Qu'importe. "Quand il m'arrive de sentir qu'on me regarde un peu de haut parce que j'ai fait le choix d'être celui qui reste à la maison, je m'en moque. (...) Je me sens juste comme un des hommes les plus chanceux au monde de pouvoir élever mes enfants. C'est le cadeau le plus précieux", défend-t-il. Le bonheur à six, que demander de plus ?

L'intégralité de l'interview d'Elodie Gossuin et Bertrand Lacherie est à retrouver dans Gala en kiosques le 8 novembre 2017.