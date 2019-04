Élodie (Mariés au premier regard) en couple : Elle présente son petit ami

Élodie et Steven étaient compatibles à 77% selon les experts de Mariés au premier regard 3 (M6). Bien qu'ils aient eu un coup de coeur à la mairie, leurs caractères volcaniques ont pris le dessus et les ont poussés à se séparer juste après la fin du tournage.

Mais la sapeur-pompier professionnelle de 27 ans a retrouvé l'amour depuis, comme elle l'a dévoilé sur Instagram, mardi 9 avril 2019. Élodie a en effet dévoilé une photo de son petit ami et elle. Une publication accompagnée d'une belle déclaration d'amour. Après avoir précisé que Steven et elle avaient décidé de "prendre un chemin différent le lendemain de la décision finale" (tournée il y a un an), elle a révélé avoir fait cet automne une rencontre qui a changé sa vie :

"Le 22 octobre 2018, tout est allé si vite, une rencontre, un regard, quelques mots, un coup de coeur. Tu as chamboulé mon existence de tes sourires et de ton humour. Je pense que le destin fait bien les choses, c'est lorsque l'on ne croit plus en rien qu'une personne entre dans ta vie pour y donner du sens. Tu es celui que j'attendais, et je n'échangerais ma place pour rien au monde. Je crois en toi, en cette personne merveilleuse que tu es. Je crois en nous, en cette passion, au futur que nous pouvons construire à deux. C'est maintenant que l'aventure commence, à nous de saisir cette chance", a écrit Élodie.

Elle a ensuite remercié son homme de l'avoir soutenue tout au long de la diffusion de Mariés au premier regard 3 et lui a fait savoir, s'il était besoin, qu'elle l'aimait.