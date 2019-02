Élodie (Mariés au premier regard) : Sa crainte avant la diffusion

Lundi 18 février 2019, M6 dévoilait le deuxième épisode de Mariés au premier regard 3. Les téléspectateurs ont notamment découvert Élodie, une sapeur-pompier professionnelle, et Steven (29 ans), ingénieur à la SNCF. Au lendemain de la diffusion, la belle blonde s'est confiée sur son aventure à nos confrères de Télé Loisirs.

Elle n'a pas caché avoir eu une certaine appréhension avant la diffusion de l'épisode : "Je n'ai pas vu les images, je ne sais pas quelle image je vais renvoyer... J'espère que l'image donnée, ce sera vraiment moi et que les gens apprécieront ma personnalité. Je sais que j'ai été moi-même. Mes amis, mon entourage et mes collègues me connaissent, c'est le plus important." Ses parents, qui n'ont pas souhaité participer à l'aventure, redoutaient aussi l'image qu'elle pourrait renvoyer comme elle l'a expliqué.

Élodie a ensuite admis qu'avec du recul, son papa et sa maman avaient eu un "petit pincement au coeur" de ne pas être venus à la mairie de Grans (Bouches-du-Rhône) pour son potentiel mariage. Elle a toutefois précisé qu'ils l'avaient soutenue tout au long de l'expérience : "Au final, ça s'est détendu au fur et à mesure, ils sont restés très proches de moi durant l'aventure. Ma mère m'a soutenue tout au long de l'expérience. Même s'ils ne sont pas venus au mariage, j'ai accepté leur décision et ils ont accepté la mienne d'aller jusqu'au bout du concept. Aujourd'hui, nos liens sont toujours les mêmes. (...) Pour en avoir discuté avec ma mère, c'est vrai qu'avec le recul elle me dit : 'Si j'avais su, j'aurais aimé être là.' Elle a vu la première diffusion et elle m'a dit : 'C'est vrai que les candidats avaient tous l'air proches de leurs parents...'"