Élodie Varlet amoureuse : Belle photo avec son chéri

Quand elle n'est pas en tournage pour Plus belle la vie ou plus récemment pour Les Ombres rouges, Élodie Varlet passe son temps libre avec sa petite famille. C'est ce qu'elle a fait dimanche 17 mars comme elle l'a dévoilé sur Instagram. La comédienne de 34 ans a publié une photo d'elle et de son chéri Jérémie Poppe.

C'est sous le soleil du Sud de la France que la comédienne a passé le week-end. Lunettes de soleil sur le nez, prenant la pose dans les bras de son homme, la belle jeune femme a écrit en commentaire : "Une merveilleuse fin de week-end à tous ! #justebien #love #calanques #familytime #simplicity."