Élodie Varlet (Plus belle la vie) enceinte : Elle dévoile son ventre arrondi

Loin des plateaux de tournage des séries Cut (France O) et Plus belle la vie, la future maman a déclaré il y a peu dans Télé Star qu'elle n'était pas certaine de revenir dans la série de France 3 dès 2017. "J'ai envie de revenir au plus vite après mon congé maternité, a-t-elle toutefois précisé. Je souhaite avoir d'autres belles aventures pour Estelle car mon retour a été trop rapide."