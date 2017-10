Élodie Varlet (Plus belle la vie) maman : Rares confidences sur ses enfants...

En juillet dernier, Élodie Varlet, alias Estelle Cantorel dans Plus belle la vie, a donné naissance à son deuxième enfant. Un petit garçon, comme le premier, Marcus (bientôt 3 ans). Mère épanouie, elle se confie sur ce rôle qui lui tient tant à coeur.

Dans les pages du magazine Télé 7 Jours, l'actrice, d'habitude si discrète sur sa vie privée, confie : "J'aime m'amuser avec eux. Avec l'aîné, mon truc, c'est de blaguer. Et ça marche à tous les coups. (...) Je suis incapable de rester en place. Aller me promener, visiter, patauger à la piscine... Il est rare que je passe deux jours à la maison sans sortir avec les enfants."

Agée de 33 ans et en couple avec Jérémie Poppe – comédien qu'elle a rencontré en 2010 sur le tournage de la série et qui incarnait le rôle de Romain Blanchard –, Elodie Varlet avoue être également une mère très protectrice : "Outre un cocon douillet, je tiens à offrir à mes enfants une base solide pour se construire et acquérir confiance en eux."

Celle qui sera de retour le 3 novembre dans la saison 5 de Cut ! est aussi câline avec ses fistons. "J'adore les bisous ! Et je vous confirme qu'entre les garçons et les mamans, il y a quand même un truc... Marcus ne cesse de répéter que je suis son amoureuse ! Notre petit rituel : chaque matin, à 6 heures, il nous rejoint dans le lit pour dormir une heure avec nous. Et là, c'est câlins à gogo. Le bonheur", raconte-t-elle.

Heureuse aux côtés des trois hommes de sa vie, Élodie Varlet sera prochainement de retour dans Plus belle la vie. Elle continue, pour le moment, de profiter de son congé maternité.