Elsa Esnoult (Les Mystères de l'amour) n'aime pas être comparée à Hélène Rollès

Personnage récurrent depuis six ans dans Les Mystères de l'amour, Elsa Esnoult a rapidement connu le succès, bien qu'elle a failli ne pas figurer longtemps au casting. Souvent dépeinte comme la nouvelle "Hélène Rollès", la comédienne et chanteuse de 29 ans préférerait pourtant ne pas être assimilée à la carrière impressionnante de sa collègue.

Interrogée par nos confrères de Télé Star sur sa popularité grandissante et sur ses points communs avec Hélène Rollès, l'artiste de 29 ans qui joue l'amoureuse de "Cricri d'amour" dans la série produite par Jean-Luc Azoulay a confié : "J'ai beaucoup d'admiration pour Hélène, et je souhaiterais avoir le même succès qu'elle. Mais je n'aime pas trop que l'on nous compare. Nous n'avons rien à voir ! Ma musique est plus destroy. J'évolue dans un univers plus rock, plus sombre."

Car oui, en plus de cartonner chaque semaine dans Les Mystères de l'amour, Elsa Esnoult est également une musicienne accomplie qui a vu ses deux premiers albums se vendre à plus de 50 000 exemplaires sans réel soutien télé ou radio. Ce succès, contrairement à Hélène Rollès, Elsa l'accepte les bras ouverts comme elle l'explique dans l'hebdomadaire : "Je ne recherche pas la notoriété, mais je la vis très bien. Mon but, c'est de donner du bonheur aux gens."

Elsa Esnoult sera notamment en concert à l'Alhambra à Paris le 12 décembre prochain et au Zénith de Paris le 23 mars 2019.

