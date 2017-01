Elsa Fayer fine fleur d'une nouvelle émission sur TF1

Samedi 28 janvier, à partir de 16h05, TF1 dévoilera le premier numéro de sa nouvelle émission C'est le bouquet, présentée par la belle Elsa Fayer. Et une chose est certaine, elle ne sera pas "lys".

En effet, les candidats se livreront une bataille sans merci afin de remporter l'aventure. Le principe du programme ? Onze apprentis ou employés travaillant "dans l'ombre de grands noms de la profession ou tout simplement depuis chez eux" ont été sélectionnés dans toute la France afin de relever des défis créatifs et plus fous les uns que les autres. Tous devront réaliser les plus beaux des bouquets à l'occasion de mariages, naissances ou événements prestigieux et ainsi livrer leur savoir-faire.

Pour les accompagner tout au long de cette belle aventure et surtout les juger, la production a choisi Gilles Pavan (artisan-fleuriste à Montauban et juge des concours de Meilleur Ouvrier de France) et Djordje Varda (créateur floral emblématique du palace parisien Le Ritz, aujourd'hui installé à Saint-Barthélemy). Deux professionnels décrits comme "émérites et intransigeants". Il faut dire qu'ils sont plébiscités par les plus grandes fortunes du monde, ainsi que par les célébrités.

Au terme de la compétition, Gilles Pavan et Djordje Varda devront désigner LE meilleur participant afin de lui permettre de remporter le bouquet final : la somme de 25 000 euros pour ouvrir ou développer pour la première fois sa boutique. Un rêve qui deviendra réalité pour le chanceux qui n'avait pas les moyens de devenir son propre patron avant l'émission.