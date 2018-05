Elsa Lunghini : Ce qu'elle a fait de l'argent gagné avec "T'en va pas"...

En 1986, les Français découvrent Elsa Lunghini, alors toute jeune actrice de 13 ans dans le film La Femme de ma vie – elle avait tourné quelques années plus tôt dans Garde à vue – dont elle signe aussi le titre devenu culte : T'en va pas. Un succès énorme qui lui a rapporté une très belle somme d'argent...

Dans les pages du magazine Gala, Elsa Lunghini revient sur cette période... pas forcément agréable à vivre sur le moment. "J'avais d'ailleurs refusé de chanter au début. J'étais malade de timidité. Terrifiée. Il a fallu que j'apprenne, que je fasse face", dit-elle. Et elle a eu raison de se faire violence puisque le titre se vendra à 1,3 million d'exemplaires et restera huit semaines en première position des ventes de singles. Deux ans plus tard, elle sort son premier disque éponyme, qui contient un autre tube : Un roman d'amitié. Nouveau carton avec 800 000 copies écoulées. C'est le début d'une longue carrière.

Grâce à ses premiers pas très réussis dans le monde du show business, Elsa Lunghini a pu mettre pas mal d'argent de côté. "Comme j'étais mineure, l'argent était versé sur un compte spécial. J'ai demandé l'émancipation à 17 ans pour acheter un appartement et prendre mon envol", confie-t-elle. Une décision incroyablement mature pour son jeune âge. "Mon père, fils d'immigrés italiens, savait ce qu'était le manque et m'a toujours mise en garde. Il m'a appris comment me protéger", explique-t-elle. Nul doute qu'elle a transmis les mêmes valeurs à son fils Luigi, né de sa relation terminée avec le musicien allemand Peter Kröner.

Thomas Montet

