Elsa Lunghini : Complice avec son fils Luigi, beau gosse au sourire craquant

Le fils d'Elsa Lunghini a visiblement hérité de son magnifique sourire. La preuve en photos avec la première apparition du binôme mère-fils à l'occasion d'un événement officiel !

Mardi 21 août 2018, l'actrice et chanteuse de 45 ans était effectivement accompagnée de Luigi (dont le papa est le chanteur allemand Peter Kröner) lors de la première journée de la 11ème édition du Festival du Film Francophone d'Angoulême (FFA) qui se déroulera jusqu'au 26 août. Elsa a effectivement été choisie pour y être la présidente du jury des étudiants francophones.

Vêtue d'une robe fleurie, la comédienne affichait un nouveau look capillaire, elle qui a coupé ses longs cheveux bruns qui et arbore désormais des boucles blondes. En grande forme, elle a donc joyeusement pu compter sur la présence et le soutien de son fils chéri qui a multiplié les gestes tendres à son égard. Rieur et complice, le duo a fait tourner les têtes.

Tout juste âgé de 24 ans, lui qui les a fêtés le 27 juillet dernier, Luigi Kröner est connu depuis plusieurs années pour être un coach sportif accompli dans le domaine des arts martiaux. Champion de France de kick-boxing et de champion de France de pancrae, il compte parmi ses clients de nombreux débutants mais aussi des confirmés, des amoureux de sport ou des artistes qui souhaiteraient s'entraîner, par exemple, pour les besoins d'un film. "Dès que je dois me préparer pour un rôle ou effacer le résultat de quelques excès, je l'appelle. Je suis très fière de lui", avait glissé Elsa Lunghini en janvier 2017 au magazine Télé Loisirs. Et elle a de quoi !