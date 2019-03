Elsa Lunghini : De coach sportif au cinéma, son fils Luigi suit ses pas

Elsa Lunghini n'a qu'un seul fils, Luigi, né de sa relation avec le chanteur allemand Peter Kröner. La comédienne de 45 ans est très proche de lui, même si carrière n'a pas toujours été facile à adapter à une vie de famille. "Pendant des années, il rejetait l'idée de devenir comédien", témoigne l'ex de Bixente Lizarazu dans Paris Match (numéro du 7 mars 2019). Pourtant, l'idée a fait son chemin : le jeune homme aujourd'hui âgé de 24 ans suit les traces de sa maman.

En effet, celle qui est à l'affiche de la pièce 2+2 au théâtre Tristan Bernard, à Paris, a avoué depuis sa loge que Luigi "a un agent" et "passe des castings". Sa carrière est même lancée puisque Luigi a déjà tourné. "On le verra dans J'irais où tu iras de Géraldine Nakache", a-t-elle également révélé. Cette comédie, qui marque les retrouvailles de Géraldine Nakache et sa grande amie Leïla Bekhti qui n'a pas encore de date de sortie ni de bande-annonce met en scène deux soeurs Vali et Mina sont deux soeurs que tout oppose. L'une est chanteuse, rêveuse et émotive. L'autre est thérapeute, distante et rationnelle. Leur père aimant finit par trouver l'occasion rêvée pour les rassembler le temps d'un week-end et tenter de les réconcilier : Vali a décroché une audition à Paris et c'est Mina qui va devoir l'y emmener malgré son mépris pour la passion de sa soeur.

Malgré ses premiers pas au cinéma, Luigi Kröner n'en abandonne pas pour autant son activité principale : coach sportif. Le jeune homme tatoué et très musclé entraîne tous les âges, même les plus jeunes. En janvier dernier, il se félicitait de la performance d'une adorable petite fille prénommée Nour, qu'il coache depuis trois ans et qui a terminé vice-championne d'Ile de France de kickboxing.