Elsa Lunghini fière de son fils Luigi, au casting d'une série de TF1

Lors de son interview à Paris Match, l'interprète de T'en va pas avait révélé que son fils avait déjà travaillé sur un long métrage : "On le verra dans J'irai où tu iras de Géraldine Nakache."

Cette comédie, qui marque les retrouvailles de Géraldine Nakache et de sa grande amie Leïla Bekhti et qui n'a pas encore de date de sortie ni de bande-annonce, met en scène deux soeurs, Vali et Mina, que tout oppose. L'une est chanteuse, rêveuse et émotive. L'autre est thérapeute, distante et rationnelle. Leur père aimant finit par trouver l'occasion rêvée pour les rassembler le temps d'un week-end et tenter de les réconcilier : Vali a décroché une audition à Paris et c'est Mina qui va devoir l'y emmener malgré son mépris pour la passion de sa soeur.