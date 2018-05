Elsa Lunghini, maman mature : "J'avais envie d'un enfant depuis l'âge de 16 ans"

De retour à la télévision dans le téléfilm Parole contre parole diffusé mercredi 2 mai 2018 sur France 2, Elsa Lunghini a profité d'un entretien avec le magazine Gala pour évoquer sa carrière et sa vie privée. Réputée pour sa discrétion, l'actrice et chanteuse de 44 ans est ainsi revenue sur son parcours atypique d'enfant-star (elle a débuté sa carrière au cinéma à l'âge de 7 ans avant de chanter à 13 ans le tube T'en vas pas), elle qui a su déjouer les pièges de la célébrité.

En réalité, c'est parce qu'elle a été "très protégée" par sa famille et qu'elle était très "armée" qu'Elsa Lunghini a su prendre son envol. C'est d'ailleurs cette maturité qui lui a permis de savoir très tôt qu'elle voulait devenir mère. À l'âge de 21 ans, la comédienne a ainsi donné naissance à son unique enfant, Luigi (né en 1994), issu de sa précédente relation avec l'artiste allemand Peter Kröner. Sa plus belle réussite, elle qui avait soif d'indépendance et qui rêvait d'un bébé depuis l'adolescence.

"J'avais envie d'un enfant depuis l'âge de 16 ans, mais aussi, et ça je l'ai réalisé plus tard, envie de prouver à mon père [le musicien et chanteur Georges Lunghini, NDLR] que j'étais une femme, que je pouvais me débrouiller seule. Inconsciemment, c'était ma façon de couper le cordon. De passer de petite fille à adulte. J'ai d'ailleurs commencé à écrire juste après l'accouchement. Ça a été une double naissance en quelque sorte, celle de Luigi et celle de l'écriture", a-t-elle expliqué.

Bientôt âgé de 24 ans, Luigi est aujourd'hui champion de France de kick-boxing et champion de France de pancrace. Il exerce également le métier de coach sportif dans le domaine des arts martiaux et compte parmi ses clients de nombreux débutants mais aussi des confirmés, des amoureux de sport ou des artistes qui souhaiteraient s'entraîner pour les besoins d'un film. De quoi faire la fierté de sa maman, même si elle préfère ne plus assister à ses combats.