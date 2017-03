Elsa Lunghini : Ses voyages avec son mari, des sources d'inspiration...

Elsa Lunghini est ravie d'avoir été choisie comme membre du jury "documentaire" du Festival 2 Valenciennes. Cette nouvelle édition de la manifestation vient de s'achever, sous la présidence de Bernard-Henri Lévy. L'actrice a donc collaboré avec le philosophe et les autres jurés : Nathalie Corré, Loubna Abidar, Michel Benjamin, Catherine Dussart, Pierre Filmon, Pascal Plisson. Le 15 mars a eu été alors dévoilés le palmarès, laissant ensuite la place à l'ouverture de la compétition "fiction", dont le jury est présidé par le cinéaste Patrice Leconte et auquel participe Lolita Chammah et Zoé Félix. Sally Sussman Morina, Saïda Jawad, Mathilda May, Mélanie Bernier, Mylène Demongeot et l'invité d'honneur François Berléand étaient également de la partie. Le film projeté ce soir-là était Sage femme, avec Catherine Deneuve et Catherine Frot.

En interview pour La Voix du Nord, l'inoubliable interprète de T'en va pas s'est confiée sur sa mission de juré pour les documentaires sélectionnés par le festival 2 Valenciennes : "C'est un genre que j'adore, j'en regarde beaucoup, j'ai été ravie que l'on me propose d'être membre du jury." L'image fascine celle qui se passionne pour la photographie : "Moi qui voyage beaucoup, j'ai cette approche de l'image. Avec mon mari [Aurélien, décorateur et constructeur de décors], nous partons dès que nous le pouvons. On cherche le silence. On se réveille au milieu de la nature et on peut vivre à notre propre rythme. Nous nous posons, et on fait des images, des vidéos..."

La maman de Luigi Kröner (expert en kick-boxing dont le père est le chanteur allemand Peter Kröner) a été vue dernièrement dans le téléfilm Mon frère bien-aimé reviendra dans sur France 2 dans un film consacré au viol et à la maltraitance dont sont victimes les femmes, selon La Voix du Nord.

Le palmarès de la section "Documentaire" du Festival 2 Valenciennes

- prix des étudiants à A voix haute - la force de la parole

- prix du public à La jeune fille et son aigle

- prix de la critique à L'Opéra

- prix du jury documentaire à Finding Phong

Avec mention pour La jeune fille et son aigle