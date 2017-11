Elsa Lunghini : Son fils Luigi Kröner toujours plus fort (et musclé) !

Ce nouveau triomphe est le résultat de nombreuses heures passées à s'entraîner, notamment à entretenir son impressionnante musculature. Et quand le fils de l'actrice et chanteuse Elsa Lunghini et du chanteur allemand Peter Kröner ne combat pas, il propose ses services en tant que coach sportif. "Coach sportif et préparateur physique, diplômé d'état, je vous propose des cours particuliers, à domicile, pour débutants ou confirmés: Kick Boxing, Muay Thai, MMA, fitness et remise en forme. Un programme à la carte, en fonction de vos besoins et envies", peut-on lire sur son site officiel.