Elsa Pataky : Découvrez la nouvelle coupe de cheveux de la femme de Thor !

Elsa Pataky, la femme de Chris Hemsworth (aka Thor), fait toujours très attention à son image... Alors que la jolie blonde s'est fait connaître dans l'Hexagone pour avoir vécu une idylle avec l'humoriste Michaël Youn entre 2004 à 2006, elle a depuis quelques années tota­le­ment changé de vie.

Une rencontre coup de foudre avec Chris Hemsworth plus tard, Elsa est désormais une épouse heureuse mais également une actrice épanouie grâce à son rôle dans la saga Fast and Furious. La sublime Espa­gnole est aussi la maman d'India (née en 2012) et de deux petits garçons adorables, Tristan et Sasha (des jumeaux nés en mars 2014). Des grossesses rapprochées qui n'ont laissé aucune trace sur le corps de la bomba latina de 40 ans.

Le 17 mai dernier, la star internationale a posté un cliché pas comme les autres sur son compte Instagram. On la découvre avec un carré très court savamment coiffé-décoiffé. Immédiatement, les avis postés en commentaires ont été unanimes. "Très belle", "canon", "j'adore, superbe nouvelle coupe"... le retour de ses fans est sans appel : tout va à la femme de Chris Hemsworth. Et les presque 40 000 mentions "j'aime" sur cette photo peuvent en témoigner. Comme Selena Gomez avant elle, Elsa Pataky a cédé à la tendance de la coupe courte, et tant mieux !