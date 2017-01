Elsa Wolinski s'adresse à son père décédé, Georges, dans un touchant message

C'est avec beaucoup d'émotion et de tendresse que la journaliste Elsa Wolinski s'est saisie de son compte Instagram pour rendre hommage à son père adoré, Georges.

Alors que le deuxième anniversaire de l'attentat de Charlie Hebdo et de ceux de Montrouge et de l'Hyper Cacher a été commémoré samedi 7 janvier, la fille du dessinateur disparu a profité d'un récent moment de complicité avec sa mère, Maryse Wolinski, pour adresser un message personnel à son papa.

"Parce que je fais genre mais tu me mank vachement #today j'ai déjeuné chez ta femme #elle est toujours très belle #ce soir j'ai mis un jean troué je sais t'aime pas #je sors avec marion et mes copines #je vais aller danser papa #danser pour toi #l'humanité c'est pas parader devant les caméras l'humanité c'est facile comme un coup de fil comme un mot de temps en temps comme une lettre mais ça les politiques ils savent pas faire. #un câlin pour la poupée de Georges #un câlin pour vous qui assumez fièrement d'être culottées c'est mon PLUS cadeau du jour #je me SUIS battue pour que ce projet existe #papa tu te souviens je t'ai dit est ce que ça te plairait que les femmes portent un dessin brodé de toi sur leur culotte? Tu as ri du Wolinski sur le cul des femmes un rêve!", a-t-elle écrit avec ses propres mots, touchants. Sur le cliché, Elsa Wolinski est vue en train d'enlacer sa mère, qui s'affiche avec un sourire chaleureux.