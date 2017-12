Elsa Zylberstein : Canonissime pour des vacances au paradis, elle laisse rêveur

Croisée aux funérailles de Johnny Hallyday, un homme qu'elle connaissait bien pour lui avoir donner la réplique au cinéma, Elsa Zylberstein s'est ensuite envolée loin de Paris, sa grisaille et la tristesse ambiante qui a fait suite à la mort du rockeur. Après une année bien remplie, l'actrice s'est offert quelques jours au calme, en mode farniente, dans un coin qui ressemble fortement au paradis sur Terre.

Sur Instagram, elle a multiplié les photos et fait saliver ses abonnés et ses fans. Tout a commencé le 12 décembre par la photo d'une plage et d'une eau turquoise, un décor où la comédienne semblait seule au monde. Elle a continué en postant une vidéo de dauphins éclairés par la lumière d'un soleil couchant, puis une vidéo d'elle, radieuse et joyeuse dans une robe blanche légère, sur une plage paradisiaque.