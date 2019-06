Elton John enflamme Paris : Nolwenn Leroy, Isabelle Adjani, les stars conquises

La foule était en délire. Dans le cadre de sa grande tournée d'adieux, Elton John était en concert jeudi 20 juin à l'AccorHotels Arena de Paris pour un concert événement. Plus de 2h30 de show, ses plus grands tubes et une pluie de people... le chanteur a tenu ses promesses.

C'est avec Bennie and the Jets que le chanteur de 72 ans a débuté son concert à 20h10 avant d'enchaîner pendant plus de 2h30 tout son répertoire. Tiny Dancer, Rocket Man, Sorry Seems to Be the Hardest Word, Candle in the Wind, I'm Still Standing... une multitude de tubes pour le plus grand plaisir des milliers de spectateurs présents à l'AccorHotels Arena. Le chanteur a profité de plusieurs interludes instrumentaux pour démontrer à chacun qu'il n'avait rien perdu de ses talents de pianiste et qu'il n'avait pas forcément besoin de chanter pour faire danser son public. Sir Elton n'a rien perdu de sa superbe. Le papa de Zachary (8 ans) et Elijah (6 ans) a terminé son concert avec les inoubliables Saturday Night's Alright for Fighting, Your Song et Goodbye Yellow Brick Road.

Artiste de légende oblige, les stars avaient fait le déplacement. Les chanceux ont donc pu croiser Nolwenn Leroy, Laura Tenoudji, Isabelle Adjani, Bernard Montiel, Amir, Lenny Kravitz, Camille Combal, Guillaume Durand, le ministre de la culture Franck Riester et même Brigitte Macron.

Elton John a pris un moment durant son show pour parler du combat qu'il mène avec la Elton John AIDS Foundation pour lutter contre le VIH. Depuis vingt-sept ans, le chanteur récolte des fonds (soit plus de 400 millions de dollars en tout) pour soutenir la recherche et éduquer les populations sur les dangers du virus. Il s'est notamment étendu sur les bienfaits de la PrEP (un traitement médicamenteux préventif) et son engagement pour aider les plus pauvres à en bénéficier.

Le chanteur aime la France et elle le lui rend bien puisqu'il est attendu à l'Élysée au lendemain de son show parisien pour être décoré de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron.

Pour ceux qui veulent avoir une chance de voir Elton John en concert avec la fin de sa tournée d'adieux, pas de panique, le Farewell Yellow Brick Road est encore sur la route jusque fin 2020. Et il sera de retour à l'AccorHotels Arena de Paris les 10 et 11 octobre 2020 et donnera son dernier concert à Londres le 16 décembre 2020.