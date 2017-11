Elton John : "Les drogues ont fait de moi un monstre"

Lundi 6 novembre, au Sanders Theatre de l'Université d'Harvard dans le Massachusetts, Elton John a reçu le Peter J. Gomes Humanitarian of the Year Award, prix faisant de lui l'un des philanthropes de l'année et venant récompenser plus de vingt-cinq de lutte contre le sida avec sa Elton John AIDS Foundation. Le prix avait été décerné au printemps à Rihanna.

Au coeur de l'université, sur la scène du Sanders Theatre, Elton John est revenu sur la naissance de son combat, bien trop tardif selon lui en raison de ses problèmes de drogue : "Je suis vraiment quelqu'un de gentil, mais les drogues ont fait de moi un monstre, raconte l'artiste, qui a traversé les années 1980 dans un nuage de cocaïne. J'ai gâché ma vie, mais je me rachète pour ce temps perdu maintenant."

Le sida est apparu au début des années 1980 et a fait des ravages, balayant quasiment toute une génération comme l'aurait fait une guerre. Elton John a bien évidemment perdu des amis de la maladie, mais la drogue l'a tenu éloigné de ces préoccupations. À la fin des années 1980, après la fin de son mariage avec Renate Blauel, il assume enfin son homosexualité. Et avec l'acceptation de soi, vient le besoin d'agir pour les autres et contre le sida. C'est ainsi qu'il crée sa fondation en 1992, fondation qui a depuis récolté 385 millions de dollars pour la recherche contre le sida, le financement des programmes de prévention innovants et l'aide aux malades et aux personnes vivant avec le VIH.

Quand il fut annoncé en octobre qu'Elton John recevrait ce prix de l'Université d'Harvard, le chanteur de 70 ans a fait part de sa fierté dans un communiqué : "Accepté un tel prix est à la fois gratifiant et vous rend extrêmement humble. Je suis reconnaissant envers l'Université d'Harvard et sa fondation pour la reconnaissance de mon travail philanthropique avec l'objectif de mettre fin au sida. C'est un honneur de partager cette reconnaissance avec tant d'illustres personnalités." Comme nous l'écrivions plus haut, Rihanna a reçu ce prix, tout comme l'ancien secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon, la jeune activiste pakistanaise Malala ou encore Sharon Stone pour son engagement au sein de l'amfAR qui lutte également contre le sida.

Mardi, au lendemain de cette cérémonie, Elton John organisait le gala annuel de sa fondation. Les festivités se sont tenus à la cathédrale Saint-Jean le Théologien à New York en présence de très nombreuses personnalités.