Elton John : Première apparition à Saint-Tropez depuis son hospitalisation !

Quelques mois après avoir été hospitalisé d'urgence, Elton John s'est envolé vers le Sud de la France. Le chanteur de 70 ans se prélasse plus précisément à Saint-Tropez, en compagnie de son époux David Furnish et leurs deux garçons Zachary (6 ans) et Elijah (4 ans).

La petite famille a alors été aperçue lors d'une escapade au Club 55, restaurant haut-de-gamme situé sur la plage de ramatuelle. Le couple s'affiche souriant, main dans la main avec les deux petits blondinets. Avec leurs fils, Elton John et son mari le réalisateur David Furnish saluent même les photographes rencontrés sur la plage, lesquels ont pris d'adorables clichés du clan.

Elton John est un habitué du Sud de la France. Chaque été, la star s'y rend quelques jours afin de se détendre et profiter du cadre idyllique. Et c'est précisément à Saint-Tropez que l'interprète du morceau I still standing a fait sa première réapparition après l'annulation de ses concerts. Pour rappel, en avril dernier, il avait été hospitalisé à cause d'une "infection bactérienne potentiellement mortelle" décelée au retour d'une tournée en Amérique du Sud.