Elton John : Sa lettre déchirante pour la mort de sa mère, Sheila

C'est le 27 novembre 2017 qu'Elton John avait vu sa maman pour la dernière fois. Quelques jours plus tard, il annonçait sa mort sur Instagram : "Si triste de vous dire que ma mère est morte ce matin. Je l'avais vue pour la dernière fois lundi dernier et je suis sous le choc. J'espère que tu feras un voyage en toute sécurité maman. Merci pour tout. Tu vas tellement me manquer. Je t'aime, Elton."

Elton John et Sheila Farebrother ont connu des rapports compliqués. À la fin des années 2000, ils se sont fâchés et ne se sont réconciliés qu'en 2015. Le chanteur reprochait à sa mère d'être restée proche d'anciens collaborateurs et amants. En 2017, pour la fête des mères, Elton John tweetait à Sheila: "Tellement heureux que nous nous revoyions. Love. Elton."