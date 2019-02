Émeric et Aude (L'amour est dans le pré) : Retrouvailles festives sans bébé !

Le 23 février, En avant Guingamp et le SCO Angers se sont affrontés au stade de Roudourou, dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Grâce à un but de Lucas Deaux, Guingamp a triomphé. À cette occasion, plusieurs candidats de L'amour est dans le pré se sont retrouvés pour faire la fête.

Dimanche 24 février, Émeric a dévoilé les coulisses de ces retrouvailles sur son compte Instagram. Et le beau gosse de la saison diffusée en 2018 a posté une photo qui fait plaisir à voir puisque Aude, autre participante de l'édition 2018, prend la pose à ses côtés. Ces deux-là n'ont jamais caché leur complicité et les voir ensemble fait très plaisir. Notons que ce cliché est le premier de l'agricultrice depuis son accouchement le 28 janvier dernier. Elle a donné naissance à Raphaël.

"Belle victoire de #guingamp hier soir !!" merci #agriculteursdebretagne pour cette fête au #roudourou avec #voisine Aude, Jo et Rémi !! (...) Allez maintenant on gagne tous les matchs et on se maintient ! Allez Guingz'", a écrit Émeric en légende de son post.