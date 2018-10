Émeric (L'amour est dans le pré 2018) "loin d'être amoureux de Lucie"

Dans le dernier épisode de L'amour est dans le pré 2018, Émeric a demandé à Clémentine de rentrer chez elle, préférant poursuivre l'aventure avec Lucie. Un choix qu'il a expliqué en détail au magazine Télé Loisirs.

"Clémentine, je la voyais plus comme une amie à qui je pourrais me confier. Lucie était plus mystérieuse. Elle me parlait beaucoup des voyages qu'elle avait faits, ce qui me donnait envie de découvrir les endroits où elle était allée, tout comme sa ville, Bordeaux", a raconté le beau gosse de la saison. Lui qui a battu le record du nombre de courriers reçus n'a en revanche rien à reprocher à la plastique de sa prétendante évincée puisqu'il précise : "En tout cas, ça n'a pas été une question d'attirance physique."

Lucie a bien senti de son côté qu'Émeric ne l'envisageait pas vraiment comme une petite amie potentielle. À 20 Minutes, elle avait en effet expliqué : "On avait des relations amicales, mais ça n'est jamais allé vraiment dans la séduction." Depuis la fin du tournage, Lucie et Émeric ont gardé contact : "On a échangé quelques SMS quand l'émission est revenue à l'antenne : elle va bien et trouve amusant de se voir à la télé."

En ce qui concerne Lucie, le beau brun ne cache pas qu'au moment de son choix, il était "loin d'être amoureux" d'elle. Une situation qui a depuis évolué ? Le suspense est total.