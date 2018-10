Émeric (L'amour est dans le pré 2018) pas séducteur avec Clémentine ?

Lundi 8 octobre, Clémentine a appris qu'Émeric préférait continuer l'aventure L'amour est dans le pré 2018 avec Lucie. Un choix qu'elle semble comprendre. Interviewée par le site 20 Minutes, la jeune femme revient sur sa participation au programme.

"Je me doutais qu'il préférait Lucie", lâche-t-elle sans détour. Si Clémentine a en effet remarqué l'inclinaison du beau brun pour sa concurrente, elle ne pensait cependant pas que son choix "interviendrait aussi vite". "J'ai totalement compris sa décision et j'ai apprécié qu'il soit vite honnête avec moi. (...) On avait des relations amicales, mais ça n'est jamais allé vraiment dans la séduction", poursuit-elle.

Même si tout s'est brutalement arrêté, celle qui est restée "à peine 48 heures à la ferme" ne regrette pas d'avoir participé au programme et se dit même heureuse car elle a "réussi à surpasser ses peurs et appréhensions", elle qui est de nature si pudique. Si le programme a donc apporté quelque chose à Clémentine, la fan de football précise que participer à L'amour est dans le pré n'a pour autant "pas du tout changé" sa vie même si certaines personnes la reconnaissent dans la rue.

L'arbitre a ensuite fait savoir qu'elle était toujours un coeur à prendre. "Je ne suis pas à tout prix dans la recherche de quelqu'un. J'attends et je ne souhaite pas chercher pour chercher", nuance tout de même celle qui a déjà reçu de nombreux messages de prétendants.