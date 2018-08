Emeric (L'amour est dans le pré) : Les cadeaux coquins qu'il a reçus

C'est parti ! La treizième saison de L'amour est dans le pré est lancée depuis lundi 20 août 2018 sur M6. Alors que les téléspectateurs ont déjà vu les portraits des agriculteurs en janvier dernier, il est temps de suivre leurs péripéties amoureuses. Au sein des quatorze candidats sélectionnés en quête d'amour, il y a Emeric. Surnommé "le beau gosse de l'émission" depuis sa première apparition à la télé, le jeune homme de 32 ans a sans surprise fait un tabac auprès de la gente féminine.

C'est ce que nous confirme l'étape du courrier où il a reçu pas moins de 90 lettres. Lors de la conférence de presse du programme au siège de M6, ce papa d'une petite fille prénommée Marine (6 ans) a accepté de se confier sur ce succès inattendu : "On le voit pas mais quand Karine vient me voir au sujet des courriers, c'était la fin de la journée, on venait de passer 8-9h à trier, j'étais à bout, j'étais rincé. J'étais le dernier à partir de la salle."

Mais ce n'est pas tout. En plus de recevoir de tendres lettres et autres déclarations enflammées, Emeric a également reçu quelques attentions plus particulières comme des vidéos ou encore des petits cadeaux. Il raconte : "J'ai reçu des vidéos de filles qui lisaient leur courrier et beaucoup de cadeaux : des peluches, des petites attentions pour ma fille, des chocolats. Les attentions pour Marine, ça comptait pas mal. Quelques photos sexy."

Des attentions qui n'ont pas dû faciliter sa décision au sujet des prétendantes mais une chose est sûre, Emeric avait l'embarras du choix.

Toute reproduction interdite sans la mention Purepeople.com.