Émeric (L'amour est dans le pré) : Lucie pas sincère ? "Je ne lui en veux pas"

Entre Émeric et Lucie, c'est de l'histoire ancienne. Lors du dernier bilan de L'amour est dans le pré 2018 diffusé lundi 26 novembre, le pépiniériste et apiculteur de 27 ans a expliqué que son ancienne prétendante avait rompu avec lui par SMS. À l'occasion d'une interview pour nos confrères de TV Mag, il a donné davantage de précisions.

Le papa de Marine (7 ans) a tout d'abord expliqué que trente-six heures après son départ de la ferme, Lucie lui avait envoyé un message pour lui faire part de ses doutes : "Elle se posait des questions, ne savait pas trop ce qu'elle ressentait pour moi, à savoir si c'était de l'amour ou de l'amitié. Je la comprenais, il y avait eu un bon feeling entre nous mais je me demandais si la présence des caméras autour de nous n'avait pas décuplé nos sentiments. Entre-temps, elle est partie une quinzaine de jours à Cuba. À ce moment-là, on s'appelait encore souvent." S'ils s'étaient mis d'accord pour se revoir sans les caméras de l'émission de dating, ces retrouvailles n'ont jamais eu lieu : "Elle m'a largué. Par SMS... (...) Ce que je trouve moyen, c'est qu'à 30 ans, elle largue encore ses amoureux par SMS. C'est un peu limite. Ce n'est pas comme si on s'était juste rencontrés en boîte ou sur un site de rencontres."

Émeric n'a pas réellement été étonné car, selon lui, Lucie lui avait "écrit sur un coup de tête" et "ne pensait sans doute pas aller si loin dans l'aventure". Et d'ajouter : "C'est peut-être allé trop vite, je ne lui en veux pas." Aujourd'hui, ils ne sont plus en contact : "Enfin, elle m'a juste envoyé un message en juin pour savoir si j'avais tourné le bilan. Je ne lui ai pas répondu. Je crois surtout qu'elle s'inquiétait pour son image."

Quoi qu'il en soit, Émeric est passé à autre chose. Aujourd'hui, il est en couple avec Maëlle, l'une des prétendantes qu'il avait rencontrées au speed dating. "Je suis en couple depuis deux mois avec Maëlle. (...) Je n'arrêtais pas de repenser à notre speed dating. Au départ, je n'osais pas la recontacter, par respect, par peur... Et puis finalement, je me suis lancé. Je l'ai donc invitée chez moi, de façon amicale. Et quand je l'ai revue, c'était une évidence. Après son départ, j'ai dit à mon beau-frère que c'était la femme de ma vie. Un coup de foudre", a-t-il confié. Les tourtereaux n'ont qu'une idée en tête : emménager ensemble et fonder une famille.

De son côté, Lucie a retrouvé l'amour dans les bras d'"un très beau garçon, brun, adorable" comme elle l'a confié à Télé Star : "Mais on n'en est qu'au début de notre relation. Et là, je vais vraiment prendre mon temps !" Et, en story Instagram, elle a dévoilé ce qu'elle dit être la véritable raison de leur séparation.